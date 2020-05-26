Житель Бурятии прятался от полиции в землянке на Байкале

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Личность вора быстро вычислили, но долго не могли поймать



В октябре 2019 года 25-летний молодой человек через окно проник в дом в посёлке Клюевка Кабанского района Бурятии и украл системный блок с микроволновой печью. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Украденное вор вынес из дома, но не смог унести разом. Он оставил микроволновку на улице возле ограды. Проходивший мимо сосед, увидев бесхозное имущество, забрал его себе. Печь у мужчины вскоре изъяли полицейские.



На месте кражи домушник потерял сотовый телефон, благодаря чему личность его была оперативно установлена. Однако молодой человек, не имеющий определённого места жительства, долгое время скрывался от правоохранителей в Иркутске. Затем перебрался жить в землянку на берегу Байкала недалеко от села Мантуриха.



Подозреваемый отбывал наказание в местах лишения свободы за наркопреступление, откуда был освобождён условно-досрочно в 2017 году. По ходатайству УФСИН суд вынес решение об отмене условно-досрочного освобождения и заключении его под стражу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

