В Бурятии подросток украл аккумуляторы, магнитолу и подсветку номера

Вор перелез ночью в ограду, где стояла незапертая машина



Утром 25 мая с заявлением о краже в полицию Мухоршибирского района обратился 32-летний местный житель. Ночью из стоящего в ограде дома автомобиля были украдены два аккумулятора и магнитола. Также пропала подсветка с госномера. Ущерб составил около 17 тысяч рублей.



По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 17-летнего сельчанина.



Парень ночью перелез во двор через забор и, воспользовавшись тем, что автомобиль не заперт, совершил кражу. Один аккумулятор молодой человек успел продать, подсветку госномера он потерял. Остальное полицейскими изъяли.



В настоящее время молодой человек привлекается к уголовной ответственности за серию краж.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

