В цехе Иркутского хлебозавода произошёл пожар

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Чтобы попасть внутрь, пожарным пришлось разбирать стену



Пожар в производственном цехе Иркутского хлебозавода на улице Тухачевского ликвидировали пожарные сегодня утром, 26 мая. Сигнал о возгорании поступил пожарным в 7:35 от автоматической пожарной сигнализации. Работники цеха эвакуировались до прибытия спасательных подразделений.



На момент прибытия пожарных шёл дым из кирпичного пристроя на крыше производственного здания. В связи с тем, что объект имеет сложную планировку, к месту пожара были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру: 12 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе приспособленной для тушения пожаров в многоэтажных зданиях.



- Прибыв к месту пожара, мы сразу оценили обстановку: в подсобное помещение, где происходило горение и отсутствовали окна и вентиляция, было невозможно попасть через вход из-за высокой температуры и плотного задымления. Поэтому проникнуть в кирпичный пристрой было решено с крыши, разобрав часть стены. В помещении площадью 24 квадратных метра горели деревянные поддоны, на которых располагались баки с водой, - руководитель тушения пожара Павел Козин.



В 8.55 пожар был потушен на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. На производственный процесс пожар не повлиял.



В настоящее время обстоятельства пожара устанавливают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Предварительно установлено, что возгорание случилось из-за нарушения требований безопасности при проведении сварочных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



