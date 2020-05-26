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В Бурятии вора поймали из-за его плохой спортивной формы

В Бурятии вора поймали из-за его плохой спортивной формы
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Молодому человеку стал непреодолимым препятствием забор

Накануне ночью в Закаменске сработала сигнализация, установленная в охраняемом магазине. Сигнал тревоги поступил на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны.

Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны обнаружила отогнутые рольставни и неизвестного. Он пытался скрыться, но не смог перелезть через забор. Потому и был задержан росгвардейцами.

Задержанный, 25-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. В ходе опроса выяснилось, что молодой человек, проживающий в том же доме, где расположен продуктовый магазин, пытался проникнуть в помещение для кражи.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Задержанный был уже ранее судим за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия кража
 
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