В Бурятии вора поймали из-за его плохой спортивной формы

Молодому человеку стал непреодолимым препятствием забор
Накануне ночью в Закаменске сработала сигнализация, установленная в охраняемом магазине. Сигнал тревоги поступил на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны.
Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны обнаружила отогнутые рольставни и неизвестного. Он пытался скрыться, но не смог перелезть через забор. Потому и был задержан росгвардейцами.
Задержанный, 25-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. В ходе опроса выяснилось, что молодой человек, проживающий в том же доме, где расположен продуктовый магазин, пытался проникнуть в помещение для кражи.
Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Задержанный был уже ранее судим за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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