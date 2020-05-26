В Шелехове из окутанного дымом подъезда спасли семь человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В многоквартирном доме загорелись электрощитовые



25 мая в городе Шелехов на пожаре в многоквартирном доме спасли семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о задымление в подъезде четырёхэтажного дома поступило пожарным в 12-м часу дня. По адресу были направлены три пожарных расчёта.



Когда они прибыли на место, горели электрощитовые на втором и третьем этажах. В подъезде стоял густой дым. Самостоятельно вышли 12 жильцов. Звено газодымозащитной службы по лестничным маршам при помощи спасательных устройств вывело ещё семь человек.



Огонь был потушен в считанные минуты, в течение часа последствия пожара ликвидированы.



В результате пожара повреждена электрощитовая, закопчены стены подъезда на втором и третьем этажах. Пострадавших нет.



Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание.



Предотвращение распространения огня на большую площадь стало возможным благодаря своевременному сообщению о нём на номер «101».



Всего в Иркутской области 25 мая произошло 32 пожара. Зарегистрировано 12 случаев горения мусора и сухой растительности. Среди наиболее распространённых причин пожаров, случившихся в регионе, - короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.

