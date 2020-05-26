Крупный пожар произошёл на улице Пищевая этой ночью
Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Пищевая в Улан-Удэ поступило пожарным 25 мая в 12-м часу ночи. На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены крыши дома и веранды. Жильцы дома вышли самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В течение часа пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Огонь уничтожил крышу дома на площади 300 кв. м. и пристроенную веранду.
Всего на тушение привлекались 17 пожарных, пять единиц техники, в том числе автолестница.
- Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Точную причину установят специалисты испытательной пожарной лаборатории, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС Александр Крипиневич.
В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома
Происшествия, Фото:
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