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В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома

В Улан-Удэ сгорела крыша многоквартирного дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Крупный пожар произошёл на улице Пищевая этой ночью

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Пищевая в Улан-Удэ поступило пожарным 25 мая в 12-м часу ночи. На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены крыши дома и веранды. Жильцы дома вышли самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

В течение часа пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Огонь уничтожил крышу дома на площади 300 кв. м. и пристроенную веранду.

Всего на тушение привлекались 17 пожарных, пять единиц техники, в том числе автолестница.

- Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Точную причину установят специалисты испытательной пожарной лаборатории, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС Александр Крипиневич.
пожар
 
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