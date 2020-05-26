Мужчину, которого ударили топором по голове, могли спасти, но прохожим было всё равно
Утром 25 мая на одной из улиц коллективного сада «Набережный» в Улан-Удэ прохожие обнаружили тело 47-летнего мужчины. У него были многочисленные повреждения головы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По подозрению в убийстве задержан 47-летний местный житель - дальний родственник покойного. Мужчины вместе жили в дачном домике и перед происшествием выпивали.
По данным следствия, 24 мая они с утра вместе выпивали алкоголь. Вечером, после застолья, между пьяными мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый схватил топор и обухом с силой нанёс несколько ударов по голове собутыльника. Раненый, спасаясь, выбежал из дома, дошёл до соседней улицы, где упал и потерял сознание.
Многие местные жители, проходя мимо, видели его, слышали хрипы, но никто не подошёл и не оказал помощь, считая, что мужчина пьян. Под утро потерпевший скончался.
Задержанному мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Он признал свою вину.
Улан-удэнец, которого прохожие приняли за пьяного, умер на улице
Происшествия, Фото:
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