В центре Улан-Удэ сгорела иномарка





Накануне вечером, 25 мая, на улице Смолина в Улан-Удэ на ходу загорелся легковой автомобиль Volkswagen Passat. На место происшествия выехало подразделение пожарно-спасательной части №1. Чтобы полностью ликвидировать возгорание, потребовалось три минуты сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.В результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, повреждены передний бампер и капот.- Предположительно, причина пожара – короткое замыкание электропроводки. По факту возгорания автомобиля будет проводиться проверка, - сообщил дознаватель ГУ МЧС по Бурятии Антон Русин.Всего в тушении было задействовано четыре человека и одна единица техники.Свидетелями пожара стали прохожие. Видео появилось в паблике crimburyatia.ru. Люди сняли происшествие на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как иномарку окутало дымом, а вокруг неё уже работают пожарные.