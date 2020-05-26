Следователи начали проверку после падения 1,5-годовалого ребёнка с пятого этажа
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 25 мая на Восточном в Улан-Удэ из окна пятого этажа выпал 1,5-годовалый ребёнок. Малыш получил тяжёлые травмы. По данному факту следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, в момент происшествия вместе с ребёнком в квартире была его мать. Женщина мыла окно на кухне. Ребёнок играл рядом. Через некоторое время она отошла к раковине, чтобы сменить воду, и оставила малыша одного на подоконнике. Мальчик спустя мгновение навалился на москитную сетку в открытой створке и выпал наружу.
При падении малыш получил травмы головы, с которыми госпитализирован в лечебное учреждение. Врачи борются за его жизнь.
Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
- С наступлением теплой погоды возрастает опасность выпадения детей из открытых окон высотных домов. Мы просим родителей принять ряд простых мер для защиты детей. Во-первых, следует убрать от подоконника предметы, при помощи которых малыш может забраться наверх – отодвинуть подальше диван, кресло, стулья, другую мебель, могущую служить мостиком для ребенка к окну. Во-вторых, проветривая помещение, не открывайте окно настежь, а воспользуйтесь форточкой или откидным механизмом пластикового окна и удалите ручку со створки, чтобы ребенок не смог самостоятельно распахнуть её. Если же створка окна открыта полностью, то остерегитесь использовать москитные сетки. Большинство падений приходились именно на случаи выдавливания детьми москитных сеток. Считая их достаточно прочными, малыши опирались на сетки, но те, не выдерживали вес ребенка и рушились под ним. И конечно, не оставляйте ребенка одного в тех местах, где ему грозит опасность, - призывают в Следственном управлении.
В Улан-Удэ малыш выпал с пятого этажа, когда мать мыла окна
Происшествия, Фото:
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