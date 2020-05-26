 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Мая

25 Мая

Популярное

В Улан-Удэ малыш выпал с пятого этажа, когда мать мыла окна

В Улан-Удэ малыш выпал с пятого этажа, когда мать мыла окна
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи начали проверку после падения 1,5-годовалого ребёнка с пятого этажа

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 25 мая на Восточном в Улан-Удэ из окна пятого этажа выпал 1,5-годовалый ребёнок. Малыш получил тяжёлые травмы. По данному факту следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, в момент происшествия вместе с ребёнком в квартире была его мать. Женщина мыла окно на кухне. Ребёнок играл рядом. Через некоторое время она отошла к раковине, чтобы сменить воду, и оставила малыша одного на подоконнике. Мальчик спустя мгновение навалился на москитную сетку в открытой створке и выпал наружу.

При падении малыш получил травмы головы, с которыми госпитализирован в лечебное учреждение. Врачи борются за его жизнь.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

- С наступлением теплой погоды возрастает опасность выпадения детей из открытых окон высотных домов. Мы просим родителей принять ряд простых мер для защиты детей. Во-первых, следует убрать от подоконника предметы, при помощи которых малыш может забраться наверх – отодвинуть подальше диван, кресло, стулья, другую мебель, могущую служить мостиком для ребенка к окну. Во-вторых, проветривая помещение, не открывайте окно настежь, а воспользуйтесь форточкой или откидным механизмом пластикового окна и удалите ручку со створки, чтобы ребенок не смог самостоятельно распахнуть её. Если же створка окна открыта полностью, то остерегитесь использовать москитные сетки. Большинство падений приходились именно на случаи выдавливания детьми москитных сеток. Считая их достаточно прочными, малыши опирались на сетки, но те, не выдерживали вес ребенка и рушились под ним. И конечно, не оставляйте ребенка одного в тех местах, где ему грозит опасность, - призывают в Следственном управлении. 
падение следственный комитет несчастный случай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ малыш выпал с пятого этажа, когда мать мыла окна
В Улан-Удэ малыш выпал с пятого этажа, когда мать мыла окна
Происшествия, 26.05.2020
Следователи начали проверку после падения 1,5-годовалого ребёнка с пятого этажа
В Забайкалье более 100 пожаров возникло из-за горения свалок
В Забайкалье более 100 пожаров возникло из-за горения свалок
Происшествия, 25.05.2020
За прошедшую неделю в регионе произошло 242 пожара
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже на площади Банзарова
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже на площади Банзарова
Происшествия, 25.05.2020
Из сумки женщины вытащили пять тысяч рублей
В Иркутской области в ДТП пострадали три человека
В Иркутской области в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 25.05.2020
Авария произошла на федеральной трассе «Сибирь»
В Бурятии пожар охватил три домохозяйства
В Бурятии пожар охватил три домохозяйства
Происшествия, 25.05.2020
Пожар случился из-за искр в трубе
Иркутянин украл 13 железнодорожных шпал
Иркутянин украл 13 железнодорожных шпал
Происшествия, 25.05.2020
Украденное вор пытался увезти на автомобиле
В Бурятии из-за короткого замыкания горели два дома
В Бурятии из-за короткого замыкания горели два дома
Происшествия, 25.05.2020
Первым на месте одного пожара оказался добровольный пожарный
В Улан-Удэ коронавирус выявили у врача инфекционной больницы
В Улан-Удэ коронавирус выявили у врача инфекционной больницы
Происшествия, 25.05.2020
Заразившийся врач помещён в изолированный бокс больницы
В Улан-Удэ 1,5-годовалый ребёнок выпал с пятого этажа
В Улан-Удэ 1,5-годовалый ребёнок выпал с пятого этажа
Происшествия, 25.05.2020
Малыш госпитализирован в медучреждение
Федеральный канал раскрыл подробности зверского убийства девушек в Бурятии
Федеральный канал раскрыл подробности зверского убийства девушек в Бурятии
Происшествия, 25.05.2020
Свидетельница убийства двух девушек в Клюквенной пади до сих пор опасается за свою жизнь
В Бурятии на сорвавшуюся со скалы девушку упал валун
В Бурятии на сорвавшуюся со скалы девушку упал валун
Происшествия, 25.05.2020
На помощь девушке пришли тренировавшиеся рядом спасатели
В Бурятии в ДТП погиб пассажир полицейского автомобиля
В Бурятии в ДТП погиб пассажир полицейского автомобиля
Происшествия, 25.05.2020
На водителя - сотрудника уголовного розыска возбуждено уголовное дело

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^