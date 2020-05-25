В Бурятии из-за короткого замыкания горели два дома





24 мая по причине короткого замыкания произошли пожары в двух районах Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.На станции Посольская Кабанского района произошёл пожар в жилом двухквартирном доме. Из-за значительного удаления места от пожарной части первым прибыл Анатолий Перелыгин, представитель добровольной пожарной команды Посольского дома-интерната для престарелых и инвалидов.На момент его прибытия горела кровля дома. До приезда основных сил пожарной охраны доброволец и местные жители сдерживали пламя.Всего к тушению пожара были привлечены две единицы пожарной техники, одна единица вспомогательной техники, пять работников 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы и двое добровольных пожарных.В первой квартире огнём повреждены кровля дома, дощатая веранда, а также дверной проем на общей площади 92кв.м., во второй квартире – повреждена кровля дома на площади 60 кв.м.В результате короткого замыкания произошёл ещё один крупный пожар в двухквартирном доме в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района. На момент пожарной охраны кровля дома горела полностью, существовала угроза распространения огня на соседние дома и жилые постройки. Тушение осложнялось сильными порывами ветра.Всего к тушению пожара были привлечены четыре единицы пожарной техники, восемь пожарных и один добровольный пожарный из Нового Уояна. В результате пожара дом уничтожен огнём полностью на общей площади 112 кв.м. Было предотвращено распространение огня на два двухквартирных дома и надворные постройки.