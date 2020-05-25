Малыш госпитализирован в медучреждение
Сегодня из окна пятого этажа жилого дома по улице Комарова в Улан-Удэ выпал 1,5-годовалый ребёнок. Несчастный случай произошёл днём. Информацию о падении подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Сегодня в 13.00 из медицинского учреждения в дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району поступило сообщение по факту падения 1,5-годовалого ребёнка из открытого окна пятого этажа жилого дома. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в министерстве внутренних дел.
Семья ранее на учёте не состояла, сейчас с ними работает сотрудник ПДН.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный несчастный случай произошёл в Улан-Удэ ранее в конце апреля. С балкона второго этажа выпал двухлетний мальчик.
В Улан-Удэ 1,5-годовалый ребёнок выпал с пятого этажа
Происшествия, Фото:
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