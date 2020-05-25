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В Улан-Удэ 1,5-годовалый ребёнок выпал с пятого этажа

В Улан-Удэ 1,5-годовалый ребёнок выпал с пятого этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Малыш госпитализирован в медучреждение

Сегодня из окна пятого этажа жилого дома по улице Комарова в Улан-Удэ выпал 1,5-годовалый ребёнок. Несчастный случай произошёл днём. Информацию о падении подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- Сегодня в 13.00 из медицинского учреждения в дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району поступило сообщение по факту падения 1,5-годовалого ребёнка из открытого окна пятого этажа жилого дома. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в министерстве внутренних дел.

Семья ранее на учёте не состояла, сейчас с ними работает сотрудник ПДН.

Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный несчастный случай произошёл в Улан-Удэ ранее в конце апреля. С балкона второго этажа выпал двухлетний мальчик
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