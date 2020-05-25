В Бурятии на сорвавшуюся со скалы девушку упал валун





Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы спасли девушку, сорвавшуюся со скалы.Инцидент произошёл вчера, 24 мая. При занятии скалолазанием на Тологойских скалах в Иволгинском районе сорвалась девушка. Она упала на каменный уступ, получив серьёзную травму. Кроме того, на ноги девушки упал валун.- Первую помощь ей оказали напарники по альпинистскому клубу. Также ей на помощь пришли спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Артём Кравцов и Буда Цыдыпов, тренировавшиеся на скалах в свой выходной день. Они организовали изготовление носилок из подручных материалов, и спуск пострадавшей с помощью альпинистского снаряжения с высоты около 40 метров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Вскоре на место происшествия прибыла скорая помощь. Девушка была передана медицинским работникам.