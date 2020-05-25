Преступление произошло, когда мужчина шёл пешком из Улан-Удэ домой в район
В начале мая в дежурную часть отдела полиции Тарбагатайского района Бурятии с заявление о попытке кражи аккумулятора обратился 45-летний водитель большегруза. Мужчина рассказал, что у него сломался автомобиль недалеко от села Вознесеновка. Ему пришлось уйти в село за помощью, оставив неисправное транспортное средство на дороге.
По возвращению хозяин увидел, что от большегруза убегает неизвестный мужчина. При осмотре выяснилось, что он, разбив стекло, открыл капот и попытался украсть из грузовой машины аккумулятор стоимостью 10 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Мухоршибирского района, который приезжал по делам в Улан-Удэ, а из столицы республики возвращался домой пешком. По дороге он и заметил большегруз с отсутствующим водителем.
В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что преступление злоумышленник совершил, находясь под следствием. Сейчас он привлекается к уголовной ответственности за серию краж.
За очередную кражу возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии пытался украсть аккумулятор в сломанном большегрузе
Происшествия, Фото:
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