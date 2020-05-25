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В Забайкалье более 100 пожаров возникло из-за горения свалок

В Забайкалье более 100 пожаров возникло из-за горения свалок
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
За прошедшую неделю в регионе произошло 242 пожара

Основной причиной возникновения лесных и техногенных пожаров на территории Забайкалья за прошедшую неделю является горение мусора. Вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев заявил, что по этой причине в регионе действовало более 100 пожаров.

- За прошедшую неделю произошло 242 пожара. Обращаю внимание глав муниципальных образований, что более 100 из них – это горение мусора, в том числе и на несанкционированных свалках. Отсюда все лесные и техногенные пожары возникают. Сейчас силами краевого Управления МЧС России составляются протоколы со штрафами в 150 тысяч рублей на глав поселений, - сказал зампред во время оперативного совещания 25 мая.

Также Андрей Гурулев добавил, что за неделю выявлено двое поджигателей лесов и оштрафованы 44 человека за нарушение правил пожарной безопасности.

На утро понедельника зарегистрировано шесть лесных пожаров, четыре из них действует на площади чуть больше двух тысяч гектар, два локализовано на площади 17 гектар, в том числе лесной пожар за рекой Ингода. Лесопожарные формирования в количестве 207 человек и 37 единиц техники продолжают тушение лесных пожаров на территории края.

Самолёты Цессна и Ан-2 занимаются авиапатрулированием с целью осмотра действующих, локализованных, а также выявленных очагов пожаров. Вертолёты Ми-8 занимаются переброской авиапожарной службы по кромки пожара, а также вывозкой сил и средств с ликвидированных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Забайкальский край лесные пожары пожар
 
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