Женщина уехала из района в Улан-Удэ и пропала

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Пропавшую женщину ищут с 10 апреля



Сотрудники полиции разыскивают 40-летнюю жительницу села Выдрино Кабанского района Екатерину Капунову. Женщина 10 апреля уехала в Улан-Удэ, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Пропавшая европейской внешности, на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы прямые тёмно-русые, до плеч, глаза карие, нос прямой.



Из особых примет – косоглазие, татуировка в виде цветка на левом предплечье, курит.



Перед пропажей женщина была одета в болоневую тёмно-зелёную куртку до пояса, светло-синие джинсы, белую кофту с замком и чёрные кожаные полусапожки. Также на пропавшей были солнцезащитные очки.



При наличии какой-либо информации о женщине или её местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(950)382-33-11, 8(924)625-01-20,8(30138)43-2-05 или 102 (112).



