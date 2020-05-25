 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

На Байкале в Бурятии задержали браконьера

На Байкале в Бурятии задержали браконьера
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он ловил рыбу с помощью сетей

В ходе рейда сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнего жителя Кабанского района Буртии. Он незаконно ловил рыбу.

Мужчину задержали в акватории озера Байкал в районе кабанского села Исток. При помощи сети подозреваемый ловил окуней и щук. Общий ущерб от действий браконьера составил более восьми тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

браконьерство Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии пытался украсть аккумулятор в сломанном большегрузе
Житель Бурятии пытался украсть аккумулятор в сломанном большегрузе
Происшествия, 25.05.2020
Преступление произошло, когда мужчина шёл пешком из Улан-Удэ домой в район
В Бурятии грабитель прихватил шланг
В Бурятии грабитель прихватил шланг
Происшествия, 25.05.2020
Преступник хотел использовать шланг у себя в огороде
Женщина уехала из района в Улан-Удэ и пропала
Женщина уехала из района в Улан-Удэ и пропала
Происшествия, 25.05.2020
Пропавшую женщину ищут с 10 апреля
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием «скорой помощи»
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием «скорой помощи»
Происшествия, 25.05.2020
Авария произошла на пересечении Жердева и проспекта Строителей
В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря анониму
В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря анониму
Происшествия, 25.05.2020
Пьяный водитель разъезжал по улицам посёлка
В Забайкалье дальнобойщик обокрал продавщицу
Происшествия, 25.05.2020
Она оставила смартфон на прилавке
В Бурятии тушат лесной пожар на землях минобороны
В Бурятии тушат лесной пожар на землях минобороны
Происшествия, 25.05.2020
За сутки ликвидировали четыре лесных пожара
Иркутская область обогнала Бурятию по числу больных коронавирусом
Иркутская область обогнала Бурятию по числу больных коронавирусом
Происшествия, 25.05.2020
Только за сутки в Иркутской области выявили 112 заражённых
Житель Бурятии разъезжал с ружьём и боеприпасами
Житель Бурятии разъезжал с ружьём и боеприпасами
Происшествия, 25.05.2020
Нарушителя выявили сотрудники Росгвардии и Бурприроднадзора
В Бурятии 18-летняя водитель без прав сбила женщину
В Бурятии 18-летняя водитель без прав сбила женщину
Происшествия, 25.05.2020
Наезд произошёл при попытке заехать домой

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^