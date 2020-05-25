Он ловил рыбу с помощью сетей
В ходе рейда сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнего жителя Кабанского района Буртии. Он незаконно ловил рыбу.
Мужчину задержали в акватории озера Байкал в районе кабанского села Исток. При помощи сети подозреваемый ловил окуней и щук. Общий ущерб от действий браконьера составил более восьми тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На Байкале в Бурятии задержали браконьера
Происшествия, Фото:
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