В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря анониму

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Пьяный водитель разъезжал по улицам посёлка



В Муйском районе Бурятии под утро поступил анонимный звонок в дежурную часть полиции. Неизвестный сообщил, что пьяный мужчина ездит на автомобиле по улицам посёлка Таксимо.



Увидев во время патрулирования этот автомобиль, сотрудники вневедомственной охраны по Муйскому району совместно с экипажем ДПС заблокировали его на выезде из посёлка. Водитель был задержан.



29-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Как выяснилось, задержанный ранее уже совершал аналогичные правонарушения, за которые был дважды лишён прав управления автомобилем и подвергнут административным наказаниям.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



