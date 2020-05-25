Пьяный водитель разъезжал по улицам посёлка
В Муйском районе Бурятии под утро поступил анонимный звонок в дежурную часть полиции. Неизвестный сообщил, что пьяный мужчина ездит на автомобиле по улицам посёлка Таксимо.
Увидев во время патрулирования этот автомобиль, сотрудники вневедомственной охраны по Муйскому району совместно с экипажем ДПС заблокировали его на выезде из посёлка. Водитель был задержан.
29-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснилось, задержанный ранее уже совершал аналогичные правонарушения, за которые был дважды лишён прав управления автомобилем и подвергнут административным наказаниям.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря анониму
Происшествия, Фото:
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