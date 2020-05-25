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В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря анониму

В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря анониму
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Пьяный водитель разъезжал по улицам посёлка

В Муйском районе Бурятии под утро поступил анонимный звонок в дежурную часть полиции. Неизвестный сообщил, что пьяный мужчина ездит на автомобиле по улицам посёлка Таксимо.

Увидев во время патрулирования этот автомобиль, сотрудники вневедомственной охраны по Муйскому району совместно с экипажем ДПС заблокировали его на выезде из посёлка. Водитель был задержан.

29-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, задержанный ранее уже совершал аналогичные правонарушения, за которые был дважды лишён прав управления автомобилем и подвергнут административным наказаниям.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Росгвардия водители алкогольное опьянение
 
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