В Забайкалье дальнобойщик обокрал продавщицу

Она оставила смартфон на прилавке
В отдел полиции Могойтуйского района Забайкальского края поступило заявление от продавца продуктового магазина в селе Цугон о краже сотового телефона.
Продавщица, обслуживая клиента, оставила смартфон без присмотра на прилавке. После ухода покупателя женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Работница успела запомнить автомобиль и приметы клиента.
Полицейские установили, что к совершению кражи телефона причастен водитель фуры, который заезжал в магазин за покупками. Сотрудники уголовного розыска задержали его недалеко от места происшествия.
Вором оказался житель другого государства, 46-летний мужчина. Он дал признательные показания. Прежде задержанный не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейские изъяли телефон и вернули его хозяйке, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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