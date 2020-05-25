В Забайкалье дальнобойщик обокрал продавщицу

Она оставила смартфон на прилавке



В отдел полиции Могойтуйского района Забайкальского края поступило заявление от продавца продуктового магазина в селе Цугон о краже сотового телефона.



Продавщица, обслуживая клиента, оставила смартфон без присмотра на прилавке. После ухода покупателя женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Работница успела запомнить автомобиль и приметы клиента.



Полицейские установили, что к совершению кражи телефона причастен водитель фуры, который заезжал в магазин за покупками. Сотрудники уголовного розыска задержали его недалеко от места происшествия.



Вором оказался житель другого государства, 46-летний мужчина. Он дал признательные показания. Прежде задержанный не попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейские изъяли телефон и вернули его хозяйке, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





