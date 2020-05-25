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В Бурятии тушат лесной пожар на землях минобороны

В Бурятии тушат лесной пожар на землях минобороны
Происшествия,  Фото:из архива
За сутки ликвидировали четыре лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению семи лесных пожаров в Бичурском, Еравнинском, Закаменском и Иволгинском районах на общей площади 139 га. С огнём боролись 277 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 38 единиц лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.

Четыре лесных пожара в Бичурском, Еравнинском, Закаменском и Иволгинском районах ликвидированы. Ещё два – в Еравнинском и Закаменском районах – локализованы.

На утро 25 мая продолжается тушение лесного пожара на территории Читинского лесничества минобороны в Еравнинском районе на общей площади 50 га. Также продолжается дотушивание локализованных очагов.

В лесах республики действует особый противопожарный режим. Разведение костров на всех категориях земель запрещено. Лесники просят сборщиков дикоросов соблюдать правила пожарной безопасности.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44. Звонки принимаются круглосуточно.

лесные пожары
 
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