Пожар на почти 2 тысячах кв.метров тушат в Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вспыхнули отходы лесопиления



Пожар на площади 1800 квадратных метров локализован в настоящее время в городе Свирск в Иркутской области. Тушение продолжается.



Сообщение о возгорании на подсобном участке поступило в пожарно-спасательную службу в третьем часу ночи. Горели отходы лесопиления на открытой территории, существовала угроза распространения. На тушение пожара были направлены силы МЧС, областной пожарно-спасательной службы и муниципального образования. Всего привлечено 24 человека и 15 единиц техники, в том числе тяжёлая инженерная техника. Пострадавших нет.



Дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории предстоит выяснить причину пожара.



В отношении собственника и арендатора территории проведут проверка. После будет решаться вопрос о привлечении к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, что стало предпосылкой к возникновению пожара и распространению огня на большую площадь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.





