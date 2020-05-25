В Бурятии охранник за выстрел в мужчину заплатил полмиллиона рублей

Охранник выстрелил дебоширу в живот



В Бурятии судебные приставы взыскали с бывшего работника охранного предприятия полмиллиона рублей за причинение тяжкого вреда здоровью человека.



Преступление произошло в посёлке Наушки Кяхтинского района в результате конфликта, разгоревшегося между местным жителем и представителем охранного предприятия. На замечание сотрудника покинуть территорию, пьяный мужчина начал вести себя агрессивно. Когда дебошир пригрозил ему расправой и бросился на него с кулаками, охранник выстрелил из пистолета в живот.



Приговором районного суда охранника осудили за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по неосторожности. Однако потерпевший не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляционной инстанции.



Верховный суд, рассмотрев материалы дела, постановил решение районного суда отменить и инкриминировать ему содеянное по другой норме Уголовного кодекса – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд назначил ему в качестве наказания три года лишения свободы условно и выплату компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей по иску потерпевшего.



В Кяхтинском районном отделе судебных приставов в отношении осуждённого охранника было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы установили новое место работы должника и обратили взыскание на его заработную плату.



На сегодняшний день взысканные средства в полном объёме перечислены на счёт взыскателя, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



