В Улан-Удэ повреждённому в ДТП автомобилю потребовалась эвакуация













Сегодня около 12:00 на улице Комсомольская в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись «Субару Импреза» и «Тойота Калдина».- «Субару» двигался по главной дороге направлении улицы Вакарина, слева от него на перекрёсток, не уступив дорогу, выехала женщина на «Тойоте». Произошло столкновение двух транспортных средств, - сообщил «Байкал-Daily» свидетель происшествия.В ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения. «Субару» потребовалось эвакуация с места аварии.