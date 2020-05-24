В Улан-Удэ повреждённому в ДТП автомобилю потребовалась эвакуация

Авария случилась сегодня днём
Сегодня около 12:00 на улице Комсомольская в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись «Субару Импреза» и «Тойота Калдина».
- «Субару» двигался по главной дороге направлении улицы Вакарина, слева от него на перекрёсток, не уступив дорогу, выехала женщина на «Тойоте». Произошло столкновение двух транспортных средств, - сообщил «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
В ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения. «Субару» потребовалось эвакуация с места аварии.
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