Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 23 мая, в 19:30 из-за выхода из строя кабельной линии произошло аварийное отключение света в Октябрьском районе Улан-Удэ. Под отключение попали потребители многоквартирных жилых домов ул. Павлова 64-78, Сахьяновой 13-17, Столбовая 46-64, Боевая 1-5, ЦТП-61, частного сектора ул. Барнаульская, Витебская, Красной Звезды, Ладожская, Орловская.
Подключение проводили поэтапно. 21:07 запитали всех, за исключением частного сектора микрорайона Комушка, Горький, время отключения составило более 1,5 часов. В 00:34 электроэнергия появилась в домах оставшихся потребителей. Время отключения более пяти часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Два микрорайона в Улан-Удэ более пяти часов оставались без света
Происшествия, Фото:
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