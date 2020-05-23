В Улан-Удэ при пожаре эвакуировали женщину

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл накануне вечером



Накануне вечером поступило сообщение о загорании в двухэтажном деревянном жилом доме в Октябрьском районе Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных расчётов шёл дым из квартиры на первом этаже. Огнеборцами из квартиры была эвакуирована женщина. Пострадавших нет.



В течение 8 минут пожар был ликвидирован на площади 5 кв.м, повреждено кресло и стена в квартире. Всего в тушении было задействовано 9 человек и 2 единицы техники.



- Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщила специалист управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Алёна Волкова.



Жителям напоминают быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать правила пожарной безопасности. «Помните, курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, часто приводит к трагическим последствиям», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



