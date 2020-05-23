В Иркутской области в ДТП погиб 36-летний мужчина

Мужчину сбил на проезжей части автомобиль «Субару Форестер»
Накануне на автодороге «Кутулик-Аляты» Аларского района 26-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» сбил пешехода, находящегося на проезжей части. В результате 36-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины аварии выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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