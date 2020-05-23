В ДТП пострадала женщина, находившаяся в кабине трактора
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии в Куйтунском районе Иркутской области, в которой пострадала 31-летняя жительница.
Установлено, что на автодороге «Барлук-Куйтун» 62-летний водитель трактора превысил скорость и допустил опрокидывание транспортного средства. В этот момент в кабине находилась женщина. С различными травмами она была доставлена в медучреждение.
Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.23 КоАП «Нарушение правил перевозки людей», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Трактор опрокинулся на трассе в Иркутской области
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