Трактор опрокинулся на трассе в Иркутской области

В ДТП пострадала женщина, находившаяся в кабине трактора



Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии в Куйтунском районе Иркутской области, в которой пострадала 31-летняя жительница.



Установлено, что на автодороге «Барлук-Куйтун» 62-летний водитель трактора превысил скорость и допустил опрокидывание транспортного средства. В этот момент в кабине находилась женщина. С различными травмами она была доставлена в медучреждение.



Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.23 КоАП «Нарушение правил перевозки людей», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

