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В Улан-Удэ семья из пяти человек лишилась всего после пожара

В Улан-Удэ семья из пяти человек лишилась всего после пожара
Происшествия, 
Отец-одиночка и его четверо детей спасли из сгоревшего дома только документы

В Улан-Удэ у большой семьи Сметаниных сгорел дом в СНТ «Сибиряк». Всё произошло утром в понедельник, 19 мая, огонь застал семью врасплох.

- Предварительно, загорелся водонагреватель, там либо проводка замкнула, либо ещё что-то, и в итоге сгорел наш дом – и первый, и второй этажи. Ничего не успели вынести, кроме документов. Отец всегда складывает в одно место документы, и он успел взять их с собой. А братья всегда с собой носили документы. И, получается, не удалось спасти документы мои и сестрёнки, - рассказала «Байкал-Daily» 26-летняя Анастасия Ажеева (в девичестве - Сметанина).

По словам Анастасии, они сначала услышали какой-то странный звук, пошли проверять – а на втором этаже к тому моменту начало уже гореть.

- Утром мы услышали звук, младшая сестра пошла на второй этаж, к туалету, и увидела, что горит. А там, видимо, бойлер начал гореть, и уже, соседи рассказывали, крыша горела. Потом, видимо, всё в дом начало заходить. Дома все спали на тот момент, папа рано встал, сходил – собаку покормил, в ограде подмёл, ничего не видел. Начал снимать обувь, раздеваться, сестренка сбежала и сказала ему. В итоге мы все увидели, начали выбегать: сестрёнка вообще в нижнем белье только выбежала. Братья после неё бежали, хватали на бегу вещи – кто что успевал, - вспоминает Анастасия. 



Скорее всего, огонь быстро распространился, потому что второй этаж сделан из досок и пенопласта в отличие от первого, брусового. Семья же купила этот дом в 2013 году уже готовым.

Сейчас глава семьи, Николай Сметанин, временно живёт с одним из сыновей в бане, остальные члены семьи живут у друзей, знакомых. На вопрос, что они планируют дальше делать – строить дом или снимать жильё, девушка вздыхает: «Даже не знаем, папа сейчас в замешательстве. Пока просто разбираем завалы». 



Пять человек буквально остались на пепелище: ничего, кроме документов, им не удалось вынести из дома. Семья просит жителей Бурятии помочь им – подержанной бытовой техникой, вещами и т.д.

Если двоим старшим детям (брат с сестрой) в семье 25 и 26, то третьему (брат) недавно исполнилось 18, а четвёртый ребёнок – девочка – и вовсе учится ещё в школе.

Связаться с семьей для оказания какой-либо помощи можно по телефону 8950-391-44-32 (Анастасия Ажеева). Также можно перечислить им деньги по этому же номеру телефона (он привязан в банковской карте).







пожар семьи
 
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