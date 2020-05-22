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Хозяин иркутского хостела незаконно прописал почти тысячу мигрантов

Хозяин иркутского хостела незаконно прописал почти тысячу мигрантов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Фактически иностранцы здесь не жили

В Иркутске выявили факт фиктивной постановки 970 граждан из стран ближнего зарубежья на учёт по месту пребывания в хостеле на улице Рабочего Штаба. По версии оперативников, 40-летний хозяин гостиницы за денежное вознаграждение содействовал постановке трудовых мигрантов на миграционный учёт, предоставляя недостоверные сведения о месте их пребывания. Фактически иностранцы по этому адресу не проживали.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли копии паспортов, миграционных карт иностранных граждан, бухгалтерскую документацию.

В отношении собственника хостела возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
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