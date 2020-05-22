Хозяин иркутского хостела незаконно прописал почти тысячу мигрантов

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фактически иностранцы здесь не жили



В Иркутске выявили факт фиктивной постановки 970 граждан из стран ближнего зарубежья на учёт по месту пребывания в хостеле на улице Рабочего Штаба. По версии оперативников, 40-летний хозяин гостиницы за денежное вознаграждение содействовал постановке трудовых мигрантов на миграционный учёт, предоставляя недостоверные сведения о месте их пребывания. Фактически иностранцы по этому адресу не проживали.



В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли копии паспортов, миграционных карт иностранных граждан, бухгалтерскую документацию.



В отношении собственника хостела возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

