Фактически иностранцы здесь не жили
В Иркутске выявили факт фиктивной постановки 970 граждан из стран ближнего зарубежья на учёт по месту пребывания в хостеле на улице Рабочего Штаба. По версии оперативников, 40-летний хозяин гостиницы за денежное вознаграждение содействовал постановке трудовых мигрантов на миграционный учёт, предоставляя недостоверные сведения о месте их пребывания. Фактически иностранцы по этому адресу не проживали.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли копии паспортов, миграционных карт иностранных граждан, бухгалтерскую документацию.
В отношении собственника хостела возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Хозяин иркутского хостела незаконно прописал почти тысячу мигрантов
Происшествия, Фото:
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