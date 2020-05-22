Житель Бурятии обставил свой дом украденными креслами и диваном

Мужчина проник в чужой дом и, разобрав для удобства мебель, перенёс её к себе



Днём 21 мая в полицию в Тарбагатайском районе с заявлением о краже обратился 58-летний житель районного центра. Мужчина пояснил, что из его дачного дома в селе Бурнашево неизвестные украли диван и два кресла. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний ранее судимый сосед заявителя. Он проник в жилище и, для удобства разобрав мебель, перенёс к себе.



Украденное изъято.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



