Мужчина проник в чужой дом и, разобрав для удобства мебель, перенёс её к себе
Днём 21 мая в полицию в Тарбагатайском районе с заявлением о краже обратился 58-летний житель районного центра. Мужчина пояснил, что из его дачного дома в селе Бурнашево неизвестные украли диван и два кресла. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний ранее судимый сосед заявителя. Он проник в жилище и, для удобства разобрав мебель, перенёс к себе.
Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии обставил свой дом украденными креслами и диваном
Происшествия, Фото:
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