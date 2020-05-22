Сейчас следователи проверяют эту информацию
В ряде СМИ и соцсетях появились данные о пожилой женщине, которая живёт в землянке недалеко от кладбища в Борзинском районе Забайкальского края. После перенесённого инсульта женщина находится в беспомощном состоянии – она частично парализована, у неё ампутированы ступни ног.
По данному факту следователи СК Забайкальского края проведут проверку.
- Следователи проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления достоверности информации. Проводится работа по установлению личности женщины, запрошены данные в социальных службах и медицинских учреждениях. С учётом полученных данных следователи дадут принципиальную оценку деятельности должностных лиц, ответственных за обеспечение прав социально незащищённых граждан, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Забайкалье частично парализованная женщина с ампутированными ступнями живёт в землянке
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