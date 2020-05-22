 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Мая

21 Мая

Популярное

В Забайкалье частично парализованная женщина с ампутированными ступнями живёт в землянке

В Забайкалье частично парализованная женщина с ампутированными ступнями живёт в землянке
Происшествия, 
Сейчас следователи проверяют эту информацию

В ряде СМИ и соцсетях появились данные о пожилой женщине, которая живёт в землянке недалеко от кладбища в Борзинском районе Забайкальского края. После перенесённого инсульта женщина находится в беспомощном состоянии – она частично парализована, у неё ампутированы ступни ног.

По данному факту следователи СК Забайкальского края проведут проверку.

- Следователи проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления достоверности информации. Проводится работа по установлению личности женщины, запрошены данные в социальных службах и медицинских учреждениях. С учётом полученных данных следователи дадут принципиальную оценку деятельности должностных лиц, ответственных за обеспечение прав социально незащищённых граждан, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.


следователи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии спасатели помогли выбрать запертому в комнате малышу
В Бурятии спасатели помогли выбрать запертому в комнате малышу
Происшествия, 22.05.2020
Ребёнок случайно закрыл комнату во время игры
Житель Бурятии обставил свой дом украденными креслами и диваном
Житель Бурятии обставил свой дом украденными креслами и диваном
Происшествия, 22.05.2020
Мужчина проник в чужой дом и, разобрав для удобства мебель, перенёс её к себе
В Бурятии пропал приезжий из Красноярского края
В Бурятии пропал приезжий из Красноярского края
Происшествия, 22.05.2020
Среди особых примет – татуировка и позолоченный зуб
В Забайкалье следователи начали проверку по видео с оскорблением врачей «скорой»
Происшествия, 22.05.2020
Медики приехали на вызов к ребёнку с признаками ОРВИ, сообщают СМИ
Не все прибывшие в Бурятию курсанты соблюдали изоляцию
Не все прибывшие в Бурятию курсанты соблюдали изоляцию
Происшествия, 22.05.2020
Сельчане опасаются вспышки коронавируса в районе
В Улан-Удэ вновь выросло число заражённых в РКБ
В Улан-Удэ вновь выросло число заражённых в РКБ
Происшествия, 22.05.2020
Заражённых коронавирусом среди медицинского персонала и пациентов поровну
В Бурятии у большинства заражённых коронавирусом лёгкая форма
В Бурятии у большинства заражённых коронавирусом лёгкая форма
Происшествия, 22.05.2020
Министр здравоохранения Бурятии рассказала о ситуации с COVID-19
В Иркутской области вандалы разгромили кладбище
В Иркутской области вандалы разгромили кладбище
Происшествия, 22.05.2020
Неизвестные осквернили несколько десятков могил
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100
Происшествия, 22.05.2020
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 30 человек
Обнимающийся улан-удэнец ограбил прохожего
Обнимающийся улан-удэнец ограбил прохожего
Происшествия, 22.05.2020
Мужчина, который якобы обознался, стащил телефон у прохожего

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^