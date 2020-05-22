В Бурятии пропал приезжий из Красноярского края









При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(30138)43-2-05, 8(30138)7-04-67 или 102 (112).



«Родственных связей с министром внутренних дел республики пропавший не имеет», - отдельно уточнили в министерстве внутренних дел. Глава МВД по Бурятии также носит фамилию Кудинов.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(30138)43-2-05, 8(30138)7-04-67 или 102 (112).«Родственных связей с министром внутренних дел республики пропавший не имеет», - отдельно уточнили в министерстве внутренних дел. Глава МВД по Бурятии также носит фамилию Кудинов.

Полицейские Бурятии разыскивают 43-летнего уроженца Красноярского края Руслана Кудинова. Мужчина 8 апреля ушёл из жилого вагончика, расположенного в лесу неподалёку от федеральной трассы Р-258 «Байкал», в районе станции Переемная в Кабанском районе. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.Мужчина находился в Бурятии на заработках. Последний раз он выходил на связь 9 апреля, сообщает МВД по Бурятии.европейской внешности, рост 176 см, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза серо-зелёные.шрамы на скуле, на голени, татуировка на запястье, позолоченный зуб.шапка вязаная чёрного цвета, камуфлированный костюм цвета хаки, резиновые сапоги с брезентовой тканью на голенище цвета хаки.