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В Бурятии пропал приезжий из Красноярского края

В Бурятии пропал приезжий из Красноярского края
Происшествия, 
Среди особых примет – татуировка и позолоченный зуб

Полицейские Бурятии разыскивают 43-летнего уроженца Красноярского края Руслана Кудинова. Мужчина 8 апреля ушёл из жилого вагончика, расположенного в лесу неподалёку от федеральной трассы Р-258 «Байкал», в районе станции Переемная в Кабанском районе. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчина находился в Бурятии на заработках. Последний раз он выходил на связь 9 апреля, сообщает МВД по Бурятии.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, рост 176 см, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза серо-зелёные.

Особые приметы: шрамы на скуле, на голени, татуировка на запястье, позолоченный зуб.

Был одет: шапка вязаная чёрного цвета, камуфлированный костюм цвета хаки, резиновые сапоги с брезентовой тканью на голенище цвета хаки.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(30138)43-2-05, 8(30138)7-04-67 или 102 (112).

«Родственных связей с министром внутренних дел республики пропавший не имеет», - отдельно уточнили в министерстве внутренних дел. Глава МВД по Бурятии также носит фамилию Кудинов. 
пропавшие без вести
 
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