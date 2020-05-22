В Улан-Удэ подростки украли холодильник из квартиры

В это время хозяин спал



Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали двух 17-летних местных жителей по подозрению в квартирной краже.



Молодые люди, находясь в гостях у родственницы одного из них, договорились обокрасть соседа. Свободно зайдя в квартиру, они украли холодильник и мобильный телефон. В это время хозяин спал, не удостоверившись, закрыта ли входная дверь. Ущерб составил около 36 тысяч рублей.



Один из подростков в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за серию имущественных преступлений. Кражу он совершил, находясь под следствием. Второй участник произошедшего состоит на учёте в ПДН.



Возбуждено уголовное дело о краже. Материалы будут переданы в Следственное управление Следственного комитета для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



