 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Мая

21 Мая

Популярное

В Улан-Удэ подростки украли холодильник из квартиры

В Улан-Удэ подростки украли холодильник из квартиры
Происшествия, 
В это время хозяин спал

Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали двух 17-летних местных жителей по подозрению в квартирной краже.

Молодые люди, находясь в гостях у родственницы одного из них, договорились обокрасть соседа. Свободно зайдя в квартиру, они украли холодильник и мобильный телефон. В это время хозяин спал, не удостоверившись, закрыта ли входная дверь. Ущерб составил около 36 тысяч рублей.

Один из подростков в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за серию имущественных преступлений. Кражу он совершил, находясь под следствием. Второй участник произошедшего состоит на учёте в ПДН.

Возбуждено уголовное дело о краже. Материалы будут переданы в Следственное управление Следственного комитета для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии спасатели помогли выбрать запертому в комнате малышу
В Бурятии спасатели помогли выбрать запертому в комнате малышу
Происшествия, 22.05.2020
Ребёнок случайно закрыл комнату во время игры
Житель Бурятии обставил свой дом украденными креслами и диваном
Житель Бурятии обставил свой дом украденными креслами и диваном
Происшествия, 22.05.2020
Мужчина проник в чужой дом и, разобрав для удобства мебель, перенёс её к себе
В Бурятии пропал приезжий из Красноярского края
В Бурятии пропал приезжий из Красноярского края
Происшествия, 22.05.2020
Среди особых примет – татуировка и позолоченный зуб
В Забайкалье следователи начали проверку по видео с оскорблением врачей «скорой»
Происшествия, 22.05.2020
Медики приехали на вызов к ребёнку с признаками ОРВИ, сообщают СМИ
Не все прибывшие в Бурятию курсанты соблюдали изоляцию
Не все прибывшие в Бурятию курсанты соблюдали изоляцию
Происшествия, 22.05.2020
Сельчане опасаются вспышки коронавируса в районе
В Улан-Удэ вновь выросло число заражённых в РКБ
В Улан-Удэ вновь выросло число заражённых в РКБ
Происшествия, 22.05.2020
Заражённых коронавирусом среди медицинского персонала и пациентов поровну
В Бурятии у большинства заражённых коронавирусом лёгкая форма
В Бурятии у большинства заражённых коронавирусом лёгкая форма
Происшествия, 22.05.2020
Министр здравоохранения Бурятии рассказала о ситуации с COVID-19
В Иркутской области вандалы разгромили кладбище
В Иркутской области вандалы разгромили кладбище
Происшествия, 22.05.2020
Неизвестные осквернили несколько десятков могил
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100
Происшествия, 22.05.2020
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 30 человек
Обнимающийся улан-удэнец ограбил прохожего
Обнимающийся улан-удэнец ограбил прохожего
Происшествия, 22.05.2020
Мужчина, который якобы обознался, стащил телефон у прохожего

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^