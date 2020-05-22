В это время хозяин спал
Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали двух 17-летних местных жителей по подозрению в квартирной краже.
Молодые люди, находясь в гостях у родственницы одного из них, договорились обокрасть соседа. Свободно зайдя в квартиру, они украли холодильник и мобильный телефон. В это время хозяин спал, не удостоверившись, закрыта ли входная дверь. Ущерб составил около 36 тысяч рублей.
Один из подростков в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за серию имущественных преступлений. Кражу он совершил, находясь под следствием. Второй участник произошедшего состоит на учёте в ПДН.
Возбуждено уголовное дело о краже. Материалы будут переданы в Следственное управление Следственного комитета для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подростки украли холодильник из квартиры
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