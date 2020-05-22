Уже вынесены решения о штрафах на общую сумму 160 тысяч рублей
20 мая в судах Иркутской области рассмотрели восемь дел по привлечению к административной ответственности. В отношении предпринимателей, чья деятельность в условиях неблагоприятной санэпидобстановки противоречит закону, вынесены решения о штрафах на общую сумму 160 тысяч рублей.
С момента выхода указа губернатора Иркутской области № 59 «О введении режима функционирования повышенной готовности» в целях пресечения нарушений в сфере предпринимательской деятельности сотрудниками полиции проведено свыше 12 тысяч проверок. По их результатам возбуждено 170 административных дел по факту нарушения предпринимателями требований, изложенных в указе главы региона. Материалы рассмотрят в судебном порядке.
Кроме того, по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» КоАП РФ составлено 33 протокола. Из них 22 – в отношении физических лиц, 8 – в отношении должностных лиц, 3 – в отношении юридических лиц.
Среди предприятий-нарушителей – организации сферы досуга; сауны; магазины, торгующие алкоголем в жилых домах или в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области предпринимателей штрафуют за нарушение режима
Происшествия, Фото:
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