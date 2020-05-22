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Житель Бурятии в несколько заходов украл технику и меховые шапки

Житель Бурятии в несколько заходов украл технику и меховые шапки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина увидел, что никого нет дома

20 мая в полицию Закаменского района с заявлением о квартирной краже обратилась 62-летняя местная жительница. Женщина несколько дней отсутствовала дома, а по приезду обнаружила пропажу двух меховых шапок, двух телевизоров, микроволновой печи, обогревателя, фотоаппарата и другой бытовой техники. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

В тот же день оперативники задержали подозреваемого – 30-летнего ранее судимого за кражу и наркопреступление местного жителя. 



Мужчина пояснил, что, проходя мимо, заметил отсутствие хозяев в доме и решил совершить кражу. В несколько подходов он вынес имущество и складировал у себя дома.

Украденное изъято сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 




кража
 
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