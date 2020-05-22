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В Улан-Удэ вновь выросло число заражённых в РКБ

В Улан-Удэ вновь выросло число заражённых в РКБ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Заражённых коронавирусом среди медицинского персонала и пациентов поровну

В Улан-Удэ вновь увеличилось число больных коронавирусом, связанных с очагом в республиканской клинической больнице (РКБ) имени Семашко. 

20 мая там было шесть больных из числа медперсонала хирургического корпуса. Сегодняшним утром сообщалось о 18 новых случаях заражения, однако после обеда информация обновилась. Как сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина, сейчас там всего 28 больных коронавирусом. 14 – это медицинский персонал, и столько же – пациенты.

Источник заражения ещё не установлен.

- Цель эпидемиологического расследования, которое сразу незамедлительно начато, установить причинно-следственные связи в групповых случаях. И параллельно ввести противоэпидемические мероприятия, что на сегодняшний день уже сделано. Установление источника инфекции в настоящее время проводится, - доложила Елена Кузьмина.

Число контактных лиц на сегодня составляет 350 человек. В их числе также пациенты, которые были выписаны на момент выявления инфицирования. Елена Кузьмина пояснила, что в круг контактных лиц включаются все люди, контактировавшие с больными последние 14 дней.

- За ними установлено медицинское наблюдение, они обследованы, - уточнила замруководителя республиканского Роспотребнадзора.

В целях недопущения распространения инфекции хирургический корпус №3 РКБ закрыт на карантин. Персонал больницы частично изолирован в корпусе больницы, остальные – на дому.

На утро 22 мая в Бурятии было 1124 случая заражения коронавирусом (+34 сутки). 
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