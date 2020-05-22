В Бурятии у большинства заражённых коронавирусом лёгкая форма

Министр здравоохранения Бурятии рассказала о ситуации с COVID-19
В Бурятии стали больше выписывать вылечившихся от коронавирусом пациентов, чем выявлять новых. Об этом заявила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в своём видеообращении, записанном 20 мая.
- У нас динамика выписанных стала превалировать над динамикой регистрируемых. Вот, за вчерашние сутки (19 мая) у нас выписан 31 пациент. Мы видим, что ежедневно идёт такой рост выписанных пациентов. Дай бог, такая тенденция у нас будет сохраняться, - высказалась Евгения Лудупова.
Также она рассказала и об очаге в Кижингинском районе республики.
- У нас число вновь зарегистрированных пациентов связано в первую очередь с очагом в Кижингинском районе. По Кижингинскому району мы в течение практически месяца провели большую работу – было более 600 контактных человек, заболевших по району 153 человека. Работа, проведённая совместно с управлением Роспотребнадзора, с администрацией Кижингинского района, дала свои результаты. Мы видим, что регистрируются на ранней стадии все пациенты. Мы максимально организовали лечение в стационарах заболевшим из Кижингинского района. Развернут на 30 коек стационар в Кижингинской центральной районной больнице, максимально использовали и наши ведущие стационары. Поэтому мы ожидаем только отрицательных результатов у жителей района, - разъяснила министр.
Евгения Лудупова отметила и случаи заражения коронавирусом среди курсантов, а также вахтовиков, прибывших в республику из других регионов.
- Продолжаются заносы в наши больницы, сейчас мы расследуем случай по РКБ имени Семашко, там у нас в отделении гематологическом есть случай группового заражения медицинских работников. Совместно с Роспотребнадзором мы проводим изучение, кто является причиной. На сегодня по республиканской больнице сделаны необходимые меры, наложен карантин на третий корпус. Оказание необходимой медицинской помощи не страдает, переориентированы потоки оказания медицинской помощи, в других корпусах оказывается необходимая помощь в экстренном порядке для жителей Бурятии, - добавила министр здравоохранения.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 22 мая число заразившихся от очага в республиканской клинической больнице выросло до 18 человек.
По словам Евгении Лудуповой, течение COVID-19 в Бурятии имеет определённые тенденции.
- Мы видим, что практически большинство пациентов – более 50% - с лёгкой формой и бессимптомным течением, - сказала она.
На утро 22 мая в Бурятии зарегистрировано 1124 случая заражения коронавирусом. За сутки выявили 34 новых больных, выздоровели 36 человек.
В Бурятии у большинства заражённых коронавирусом лёгкая форма
Происшествия, Фото:
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