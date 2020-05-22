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Житель Бурятии украл аккумулятор, чтобы завести свой автомобиль

Житель Бурятии украл аккумулятор, чтобы завести свой автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он снял аккумулятор с машины своего приятеля

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже аккумулятора из автомобиля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Задержан ранее судимый 22-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В конце апреля сельчанин приехал на автомобиле к своей знакомой. Пробыв там некоторое время, он обнаружил, что машина не заводится.

В поисках помощи молодой человек зашёл в ограду к приятелю. Хозяев не было дома, однако во дворе стоял автомобиль «ВАЗ-2109». Сигнализация в машине отсутствовала, окно было приоткрыто.

Этим и воспользовался молодой человек. Он украл аккумулятор стоимостью 4,5 тысячи рублей, поставил его в свой автомобиль и скрылся.

Полицейские изъяли украденное и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся дознание.
кража
 
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