Житель Бурятии украл аккумулятор, чтобы завести свой автомобиль

Он снял аккумулятор с машины своего приятеля



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже аккумулятора из автомобиля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Задержан ранее судимый 22-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В конце апреля сельчанин приехал на автомобиле к своей знакомой. Пробыв там некоторое время, он обнаружил, что машина не заводится.



В поисках помощи молодой человек зашёл в ограду к приятелю. Хозяев не было дома, однако во дворе стоял автомобиль «ВАЗ-2109». Сигнализация в машине отсутствовала, окно было приоткрыто.



Этим и воспользовался молодой человек. Он украл аккумулятор стоимостью 4,5 тысячи рублей, поставил его в свой автомобиль и скрылся.



Полицейские изъяли украденное и вернули владельцу.



Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся дознание.

