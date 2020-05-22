Он снял аккумулятор с машины своего приятеля
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже аккумулятора из автомобиля в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Задержан ранее судимый 22-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В конце апреля сельчанин приехал на автомобиле к своей знакомой. Пробыв там некоторое время, он обнаружил, что машина не заводится.
В поисках помощи молодой человек зашёл в ограду к приятелю. Хозяев не было дома, однако во дворе стоял автомобиль «ВАЗ-2109». Сигнализация в машине отсутствовала, окно было приоткрыто.
Этим и воспользовался молодой человек. Он украл аккумулятор стоимостью 4,5 тысячи рублей, поставил его в свой автомобиль и скрылся.
Полицейские изъяли украденное и вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся дознание.
Житель Бурятии украл аккумулятор, чтобы завести свой автомобиль
Происшествия, Фото:
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