Неизвестные осквернили несколько десятков могил
Вандалы разгромили Старое зиминское кладбище в городе Зима Иркутской области. Они разрушали памятники, вырывали монументы, ломали оградки и опрокидывали вазоны.
По словам очевидцев, осквернённых могил несколько десятков.
В настоящий момент информация передана в полицию, сообщили в пресс-службе администрации Зимы.
- Дорогие зиминцы! Навестите своих близких. Если вы оказались в числе пострадавших – обратитесь в полицию с заявлением от своего имени, - призывают городские власти.
В Иркутской области вандалы разгромили кладбище
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неизвестные осквернили несколько десятков могил
Мужчина, который якобы обознался, стащил телефон у прохожего
Он вызвался проводить девушку, а затем напал на неё
Он украл телевизор, пока женщина спала
Большинство новых больных, выявленных за сутки, связаны с очагом в республиканской клинической больнице
Минздрав Бурятии озвучил новые подробности нападения на медсестёр
Пожарным пришлось вскрывать железные двери
Заказчик расправы умер в колонии
Столкнулись «УАЗ» и автогрейдер
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 30 человек
Громкое дело об убийстве двух девушек, в которых обвиняются бывший и действующий сотрудник полиции, вышло на новый уровень
За сутки не случилось ни одного пожара
Также ушибы получили женщина и ребёнок, находящиеся в автобусе
Происшествия, 21.05.2020
Полиция проводит проверку
Происшествия, 21.05.2020
Пользователи возмущаются поведением автомобилиста, отмечая, что «это уже перебор»