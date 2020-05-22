В Иркутской области вандалы разгромили кладбище

Неизвестные осквернили несколько десятков могил



Вандалы разгромили Старое зиминское кладбище в городе Зима Иркутской области. Они разрушали памятники, вырывали монументы, ломали оградки и опрокидывали вазоны.



По словам очевидцев, осквернённых могил несколько десятков.



В настоящий момент информация передана в полицию, сообщили в пресс-службе администрации Зимы.



- Дорогие зиминцы! Навестите своих близких. Если вы оказались в числе пострадавших – обратитесь в полицию с заявлением от своего имени, - призывают городские власти.

