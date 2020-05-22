Обнимающийся улан-удэнец ограбил прохожего

Мужчина, который якобы обознался, стащил телефон у прохожего



В Улан-Удэ мужчина ограбил прохожего, он стащил у него сотовый телефон. Однако далеко уйти не успел – его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.



Инцидент произошёл днём в микрорайоне Восточный. К автопатрулю вневедомственной охраны за помощью обратился мужчина и сообщил, что несколько минут назад неизвестный украл его сотовый телефон. Потерпевший рассказал, что незнакомый мужчина обнял его якобы для приветствия, а затем, сделав вид, что обознался, пошёл дальше.



Через несколько минут потерпевший обнаружил пропажу и окликнул мужчину, но тот скрылся за домами.



- Росгвардейцы установили приметы подозреваемого и, посадив потерпевшего в служебный автомобиль, приступили к поискам. В ходе отработки прилегающей территории потерпевший заметил подозреваемого во дворе жилого многоквартирного дома, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Задержанным оказался ранее судимый за аналогичные преступления 40-летний улан-удэнец. По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело. Телефон, стоимостью около четырёх тысяч рублей, изъят у задержанного и возвращён владельцу.





