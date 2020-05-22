Мужчина, который якобы обознался, стащил телефон у прохожего
В Улан-Удэ мужчина ограбил прохожего, он стащил у него сотовый телефон. Однако далеко уйти не успел – его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Инцидент произошёл днём в микрорайоне Восточный. К автопатрулю вневедомственной охраны за помощью обратился мужчина и сообщил, что несколько минут назад неизвестный украл его сотовый телефон. Потерпевший рассказал, что незнакомый мужчина обнял его якобы для приветствия, а затем, сделав вид, что обознался, пошёл дальше.
Через несколько минут потерпевший обнаружил пропажу и окликнул мужчину, но тот скрылся за домами.
- Росгвардейцы установили приметы подозреваемого и, посадив потерпевшего в служебный автомобиль, приступили к поискам. В ходе отработки прилегающей территории потерпевший заметил подозреваемого во дворе жилого многоквартирного дома, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Задержанным оказался ранее судимый за аналогичные преступления 40-летний улан-удэнец. По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело. Телефон, стоимостью около четырёх тысяч рублей, изъят у задержанного и возвращён владельцу.
Обнимающийся улан-удэнец ограбил прохожего
Происшествия, Фото:
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