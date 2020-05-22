Он вызвался проводить девушку, а затем напал на неё
Накануне в дежурную часть полиции по Слюдянскому району Иркутской области обратилась 27-летняя местная жительница. На неё напал незнакомый мужчина и отобрал телефон и банковскую карту.
За два дня до обращения в полицию девушка поздно вечером одна шла домой от знакомых в посёлке в Слюдянском районе. На улице к ней подошёл незнакомый молодой человек и предложил проводить девушку, а через некоторое время попросил у неё сотовый телефон, чтобы позвонить. Получив отказ, незнакомец несколько раз ударил её, и, угрожая ножом, забрал у потерпевшей телефон и банковскую карту, после чего убежал.
В течение нескольких часов полицейские установили и задержали подозреваемого, 25-летнего жителя Иркутского района, ранее судимого за кражу. Молодой человек дал признательные показания. У него был изъят похищенный гаджет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области прохожий с ножом ограбил девушку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неизвестные осквернили несколько десятков могил
Мужчина, который якобы обознался, стащил телефон у прохожего
Он вызвался проводить девушку, а затем напал на неё
Он украл телевизор, пока женщина спала
Большинство новых больных, выявленных за сутки, связаны с очагом в республиканской клинической больнице
Минздрав Бурятии озвучил новые подробности нападения на медсестёр
Пожарным пришлось вскрывать железные двери
Заказчик расправы умер в колонии
Столкнулись «УАЗ» и автогрейдер
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 30 человек
Громкое дело об убийстве двух девушек, в которых обвиняются бывший и действующий сотрудник полиции, вышло на новый уровень
За сутки не случилось ни одного пожара
Также ушибы получили женщина и ребёнок, находящиеся в автобусе
Происшествия, 21.05.2020
Полиция проводит проверку
Происшествия, 21.05.2020
Пользователи возмущаются поведением автомобилиста, отмечая, что «это уже перебор»