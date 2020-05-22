В Иркутской области прохожий с ножом ограбил девушку

Он вызвался проводить девушку, а затем напал на неё



Накануне в дежурную часть полиции по Слюдянскому району Иркутской области обратилась 27-летняя местная жительница. На неё напал незнакомый мужчина и отобрал телефон и банковскую карту.



За два дня до обращения в полицию девушка поздно вечером одна шла домой от знакомых в посёлке в Слюдянском районе. На улице к ней подошёл незнакомый молодой человек и предложил проводить девушку, а через некоторое время попросил у неё сотовый телефон, чтобы позвонить. Получив отказ, незнакомец несколько раз ударил её, и, угрожая ножом, забрал у потерпевшей телефон и банковскую карту, после чего убежал.



В течение нескольких часов полицейские установили и задержали подозреваемого, 25-летнего жителя Иркутского района, ранее судимого за кражу. Молодой человек дал признательные показания. У него был изъят похищенный гаджет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



