Он украл телевизор, пока женщина спала
В полицию Читы поступило заявление от 33-летней жительницы посёлка Текстильщиков о краже из её квартиры телевизора, стоимостью около 30 тысяч рублей. Она предположила, что воры зашли в квартиру, подобрав ключ.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Читы, который около недели назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание также за кражи.
Выяснилось, что накануне потерпевшая впервые познакомилась с этим мужчиной. Они распивали спиртные напитки. Когда она уснула, вор вытащил из кармана куртки ключи от квартиры и совершил преступление. После чего вернулся и незаметно вернул ключи.
Сотрудники полиции изъяли телевизор, который подозреваемый успел сдать в ломбард.
Возбуждено уголовного дело по части 3 статьи 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские поместили мужчину в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите мужчина вышел из колонии и тут же совершил преступление
Происшествия, Фото:
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