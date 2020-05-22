За сутки не случилось ни одного пожара
За прошедшие сутки лес не горел, на утро 22 мая лесных пожаров в Бурятии нет. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
Накануне был потушен лесной пожар в Еравнинском районе. Общая площадь, пройденная огнём, составила 115 га, 100 из которых на площади, не покрытой лесом. /news/20/390840/
В Бурятии не горят леса
Происшествия, Фото:
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