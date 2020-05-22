В Бурятии не горят леса

За сутки не случилось ни одного пожара



За прошедшие сутки лес не горел, на утро 22 мая лесных пожаров в Бурятии нет. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



Накануне был потушен лесной пожар в Еравнинском районе. Общая площадь, пройденная огнём, составила 115 га, 100 из которых на площади, не покрытой лесом. /news/20/390840/