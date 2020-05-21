Детали они хотели пустить на ремонт своего велотранспорта
В полицию Балейского района Забайкальского края поступило сообщение от 44-летнего жителя села Нижний Кокуй. Со двора его дома украли велосипед стоимостью шесть тысяч рублей.
Воры украли велосипед, сломав забор на заднем дворе.
Подозреваемые были установлены. Ими оказались двое жителей Балея.
В соседнее село они приехали специально для поиска стоящих без присмотра велосипедов и краж. Украденное они собирались разбирать на запчасти для ремонта имеющегося у них велотранспорта.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Велосипед изъят в разобранном виде, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье сельчане крали велосипеды ради запчастей
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