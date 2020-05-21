Иркутянин заставлял 17-летнюю девушку заниматься проституцией

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Он силой удерживал девушку в коттедже



В 2019 году в Иркутске 34-летний мужчина познакомился с 17-летней девушкой в Интернете, после чего договорился с ней о встрече. Обманным путём он завёл девушку в квартиру, где заставил оказывать интимные услуги.



Затем он перевёз девушку в коттедж, где держал под круглосуточным контролем. Он семь месяцев принуждал её заниматься проституцией. Девушка выезжала к клиентам в сауны и гостиницы.



- 34-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



В настоящее время следователи СКР и полицейские устанавливают аналогичные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

