Им самостоятельно удалось добраться до берега
В Иркутской области 19 мая на Братском водохранилище в воде оказались трое мальчиков 14, 11 и 10 лет. Они пытались пересечь на самодельном плоту залив Курчатова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
- Бревна, соединённые с помощью подручных материалов, конечно, не выдержали их веса и разошлись. Дети оказались в очень холодной воде. Тем не менее, им удалось добраться до берега, где их увидели очевидцы и вызвали скорую помощь. Глубина в этом месте - до восьми метров, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения Центра ГИМС Евгений Потапов.
С диагнозом «переохлаждение» ребят доставили в детскую городскую больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
В Ангарском городском округе 10 апреля 12-летняя девочка погибла, провалившись под лёд реки Китой.
В остальных случаях гибели детей и подростков удалось избежать только благодаря своевременным звонкам очевидцев и незамедлительному реагированию экстренных оперативных служб.
Так, в Черемховском районе 15 апреля четверо детей бродили по отмели реки Черемшанка,
в Ангарском городском округе 16 апреля трое ребят пытались перейти вброд реку Китой. В городе Свирск Черемховского района 28 апреля пятеро ребят в возрасте до 6 до 12 лет купались в Братском водохранилище. В городе Бодайбо 7 мая четверо подростков плавали на льдинах по реке Витим.
В Иркутской области дети едва не утонули на самодельном плоту
Происшествия, Фото:
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