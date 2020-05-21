В Иркутской области дети едва не утонули на самодельном плоту

Происшествия, Фото: из архива

Им самостоятельно удалось добраться до берега



В Иркутской области 19 мая на Братском водохранилище в воде оказались трое мальчиков 14, 11 и 10 лет. Они пытались пересечь на самодельном плоту залив Курчатова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



- Бревна, соединённые с помощью подручных материалов, конечно, не выдержали их веса и разошлись. Дети оказались в очень холодной воде. Тем не менее, им удалось добраться до берега, где их увидели очевидцы и вызвали скорую помощь. Глубина в этом месте - до восьми метров, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения Центра ГИМС Евгений Потапов.



С диагнозом «переохлаждение» ребят доставили в детскую городскую больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.



В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.



В Ангарском городском округе 10 апреля 12-летняя девочка погибла, провалившись под лёд реки Китой.



В остальных случаях гибели детей и подростков удалось избежать только благодаря своевременным звонкам очевидцев и незамедлительному реагированию экстренных оперативных служб.



Так, в Черемховском районе 15 апреля четверо детей бродили по отмели реки Черемшанка,



в Ангарском городском округе 16 апреля трое ребят пытались перейти вброд реку Китой. В городе Свирск Черемховского района 28 апреля пятеро ребят в возрасте до 6 до 12 лет купались в Братском водохранилище. В городе Бодайбо 7 мая четверо подростков плавали на льдинах по реке Витим.

