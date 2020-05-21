В Улан-Удэ водитель объехал стоящие на светофоре машины по «встречке»

Видео опубликовано в рубрике «Чудаки на дорогах»
УГИБДД по Бурятии делится видеозаписями различных нарушений в рублике «Чудаки на дорогах». На странице республики Госавтоинспекции появилась видео с камеры на перекрёстке улиц Ботаническая и Моховая в Улан-Удэ.
- Водитель автомобиля «Субару Импреза» попал в объектив камеры ЦАФАП ГИБДД на перекрёстке улиц Ботаническая и Моховая, когда решил объехать стоящие на светофоре транспортные средства по полосе встречного движения. Нарушителю направлено постановление по ст. 12.15 ч.5 КРФ об АП в связи с повторностью нарушения, штрафная санкция по которой составляет 5000 рублей, - сообщили в УГИБДД.
Всего с начала года камеры ЦАФАП ГИБДД зафиксировали 653 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Ещё 75 фактов повторного нарушения.
Выезд на полосу встречного движения в Бурятии фиксируется 17 комплексами ЦАФАП.
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Видео опубликовано в рубрике «Чудаки на дорогах»
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