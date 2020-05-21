Бензопилу прихватил прохожий и уехал с ней на такси
Утром 13 мая в дежурную часть посёлка Онохой обратилась 48-летняя хозяйка магазина в пригородном садоводческом товариществе. Женщина рассказала, что собиралась провести ремонт фасада и положила строительные инструменты около магазина. Отлучившись на несколько минут, по возвращению она обнаружила пропажу бензопилы стоимостью 25 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего горожанина. Мужчина не работает, ранее судим за угон.
Он с другом на такси подъехали к магазину для покупки алкоголя. Выходя из торговой точки, прихватил лежащую возле крыльца бензопилу и скрылся.
Инструмент вор продал в Улан-Удэ, на вырученные деньги приобрёл алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии украли бензопилу у женщины, начавшей ремонт фасада
Происшествия, Фото:
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