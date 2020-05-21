Девушка отдала ему сим-карту и не отключила «мобильный банк»
Летом 2018 года 26-летний мужчина взял для пользования сим-карту у своей 19-летней знакомой из Гусиноозерска. Про подключённую услугу «мобильный банк» девушка знала, но не отключила её. Более того, некоторое время она уточняла у приятеля сведения о состоянии банковского счета, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В начале декабря 2019 года молодой человек уехал на заработки в село Зырянск Прибайкальского района. Когда ему в очередной раз пришло оповещение о пополнении счёта подруги, он решил воспользоваться деньгами.
Несколько дней подозреваемый покупал продукты и личные вещи в магазинах бесконтактным способом. Ущерб составил более 25 тысяч рублей. Девушка, обнаружив отсутствие денег, обратилась в полицию.
В ходе следствия мужчина вину признал и пообещал вернуть деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее мужчина уже был судим за кражу и попытку угона.
Житель Бурятии украл деньги с карты доверчивой подруги
Происшествия, Фото:
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