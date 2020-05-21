В Бурятии продавец-стажёр воровал ноутбуки

Судебные приставы взыскали ущерб с компьютерного вора



В Бурятии судебные приставы взыскали 94 тысячи рублей материального ущерба, причинённого хозяину магазина компьютерной техники в результате кражи.



29-летний житель города Северобайкальск проходил непродолжительную стажировку на должность продавца компьютерной техники. Однако за это время он успел украсть три ноутбука, что было выявлено после ревизии.



В результате молодой человек оказался на скамье подсудимых. Приговором суда его признали виновным и назначили выплату суммы материального ущерба.



Между тем, присуждённая судом стоимость товаров по закупочной цене не устроила индивидуального предпринимателя. В рамках гражданского иска она обратилась в суд за взысканием стоимости товаров по рыночной цене.



Суд постановил взыскать сумму ущерба, исходя из закупочной стоимости ноутбуков. Исполнительный лист о взыскании материального ущерба в размере 94 тысяч рублей поступил на исполнение к судебным приставам.



Приставы обратили взыскание на расчётные счета должника в банке. В результате взысканные средства перечислены на счёт взыскателя, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



