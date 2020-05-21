Авария с мотоциклистом произошла ранним утром
Накануне, 20 мая, около шести часов утра в селе Романовка Баунтовского района Бурятии произошло ДТП с 17-летним мотоциклистом.
- 17-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5» (не зарегистрирован в установленном порядке), следуя по ул. Нагорная села Романовка, не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП молодой человек с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.
Пострадавший не имеет права управления мотоциклом. Он был без мотошлема.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня рано утром в пригородном селе Сужа ДТП устроил пьяный водитель.19 мая в Улан-Удэ на «зебре» сбили велосипедиста, который в нарушение правил не пошёл по пешеходному переходу пешком.
В Бурятии в ДТП попал 17-летний мотоциклист без шлема
Происшествия, Фото:
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